В разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен Вооруженными силами Украины двух военных КНДР на Курщине 9 января. Один из пленных признался, что ожидал пройти учения, а не участвовать в войне, и рассказал, что северокорейская армия понесла на фронте большие потери.

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Соответствующее заявление Национальная разведывательная служба Сеула (NIS) обнародовала в всокресенье, 12 января. В нем ведомство "подтвердило, что украинские военные захватили двух северокорейских солдат 9 января на Курском поле битвы в России".

По данным NIS, один из пленных солдат на допросе признался, что после прибытия в РФ в ноябре прошел военную подготовку в российских войсках.

"Сначала он решил, что его отправляют на учения, но по прибытии в Россию понял, что его направили на задание", – заявили в южнокорейской разведке.

Военный КНДР также сообщил, что северокорейские войска понесли "значительные потери в ходе боя".

По данным разведки Южной Кореи, один из мужчин около четырех-пяти дней "обходился без еды и воды, прежде чем был схвачен".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в зоне операции в Курской области РФ взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Раненые солдаты были доставлены в Киев, они уже дают показания следователям СБУ.

Российская пропагандистка Скабеева пожаловалась, что украинские военные "украли корейцев" с Курщины, "ворвавшись на территорию России", однако умолчала о российском вторжении в Украину.

Напомним, в конце декабря ВСУ взяли в плен первого военного из КНДР, однако он умер на следующий день вследствие тяжелых ранений.

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