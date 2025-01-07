'Из психбольницы – на штурм': пленные оккупанты рассказали о реалиях службы в российской армии. Видео

Пятеро российских оккупантов, сдавшихся двум воинам 5-го батальона 28-й ОМБр, рассказали о реалиях службы в армии РФ. Один из россиян заявил, что его сначала упекли в психушку, а оттуда отправили на штурм.

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В плен эти военные преступники попали еще в декабре на Торецком направлении фронта. Видео их признаний опубликовано в Telegram-канале 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

"Просмотрев видео, вы поймете, насколько этим пятерым повезло. Ведь для солдата российской армии плен – единственный способ закончить для себя войну и вернуться домой", – отметили рыцари.

В бригаде напомнили, что в декабре двое их бойцов взяли в плен пятерых солдат ВС РФ после того, как отразили вражеских штурм на Торецком направлении. Тогда защитники анонсировали, что из первых уст российских штурмовиков украинцы узнают, как комиссия из Москвы отправляет россиян и "ДНРовцев" в атаки, как можно получить удостоверение участника боевых действий, "ни разу не стреляя". Также они ответили, как оценивают работу пехотинцев ВСУ.

Трое из военных преступников оказались жителями временно оккупированных районов Донетчины. Так, наемник с позывным "Паровоз" из Горловки утверждает, что приехал с московских заработков и хотел дома устроиться на работу. Поскольку неофициально это уже не было возможно, подписал "бумажки", которые, якобы к его удивлению, оказались контрактом на службу в ВС РФ.

Его товарища "Фанту" из Дебальцево мобилизовали с работы на железной дороге, он назвал российскую армию цирком, где его "все шокировало".

"Рубль" из Шахтерска заявил, что после "зоны" отбывал трехлетнее условное наказание. Однажды ему позвонили из полиции, пригласив "ознакомиться с новым указом", а фактически "повязали в авто и увезли в военкомат".

Россиянин "Хасан" из Уфы утверждал, что в его подразделении было лишь несколько человек, которые якобы добровольно пришли служить в армии РФ, а остальные, как и он, этого "не хотели". Оккупант рассказал, как его товарищей командование было током, накачивало наркотиками, чтобы они шли в бой, а если те напивались, закрывали в клетках и дальше снова бросали на штурм. Он же, чтобы частично избежать участия в боях, строил забор и мангальную зону на земельном участке своего командира, который тот отобрал у украинцев.

Наконец пятый пленник "Леший" из Перми уже служил и воевал, после чего попал в "дурку" на захваченной территории. Оттуда командование ВС РФ вновь отправило его на штурм.

Кроме того, пленные оккупанты рассказывали, как прожорливая империя мобилизует мужчин с захваченных территорий Украины и "вычищает" представителей нацменьшинств в РФ; сколько они платят, чтобы не идти на позиции; как наказывают, унижают и "обнуляют" их, а также о самых "мясных" штурмах, последний из которых и закончился для них пленом.

Как сообщал OBOZ.UA, также в декабре на Торецком направлении воины 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода во время вражеского штурма взяли в плен гражданина Египта. Чтобы найти общий язык с наемником оккупационной армии, защитникам пришлось долго объяснять ему все жестами.

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