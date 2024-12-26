Пришлось объяснять все жестами: ВСУ взяли в плен гражданина Египта во время штурма РФ на Торецком направлении. Видео

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода во время вражеского штурма на Торецком направлении взяли в плен гражданина Египта. Чтобы найти общий язык, защитникам пришлось долго объяснять ему все жестами.

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Об этом сообщила прессслужба 28-й ОБМР, а также опубликовала видео боя. "Из Египта и Урала – на бойню и в плен к рыцарям 28-й бригады", – говорится в сообщении.

В подразделе рассказали, что ежедневные штурмы врага все больше напоминают бои с "вагнеровцами".

Не сумев прорваться малыми группами к позициям Вооруженных сил Украины, оккупанты стали увеличивать количество штурмовиков до 20 человек. Однако от этого изменилось только количество их потерь.

"И недавний штурм – яркий тому пример. Пользуясь туманной погодой, группа оккупантов сумела пробраться к нашим позициям, однако их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр", – рассказали в бригаде.

Постоянно меняя позиции и пользуясь всем имеющимся арсеналом, защитники в упор уничтожили часть вражеской группы.

Одному удалось впасть в окоп к своему комраду-предшественнику, но его быстро "выкурили" оттуда гранатами и в конце концов "задвухсотили".

Другая часть штурмовой группы бросилась наутек, прятаться и притворяться мертвыми.

Однако никто не ушел от воинов 28-й ОМБр.

"И только одному оккупанту повезло, потому что он решил сдаться в плен. Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцам пришлось объяснять все жестами", – рассказали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла в войне против Украины 218 единиц военной техники и оружия, а также около 1540 человек живой силы убитыми и ранеными. С начала войны общие потери личного состава врага составили 780 860 человек.

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