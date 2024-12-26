Минус 1540 оккупантов и десятки артсистем: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 218 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 1540 захватчиков.

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Общие потери живой силы войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 780 860. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 24 артиллерийских системы (всего 21 357), 10 боевых бронированных машин (19 933), два танка (9630) и одно средство противовоздушной обороны (1031) российской армии.

Защитники неба сбили над регионами 55 вражеских крылатых ракет (всех 3003) и 63 беспилотника оперативно-тактического уровня (20 971).

Кроме этого, бойцы сожгли еще 63 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 32 180).

Также во время полномасштабной войны Силы обороны отминусовали 3667 единиц спецтехники, 1256 РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и одну подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ, где продолжается операция ВСУ, украинские воины накрыли огнем пункт управления российских войск. В ходе атаки был ликвидирован замкомандира 810-й бригады морской пехоты ВС РФ Салим Паштов.

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