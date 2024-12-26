Накрыли пункт управления: ВСУ в Курщине ликвидировали заместителя командира 810-й бригады морской пехоты РФ. Фото

25 декабря в Курской области украинские военные накрыли пункт управления врага. В ходе атаки был ликвидирован заместитель командира 810-й бригады морской пехоты РФ Паштов Салим Мухарбетович.

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Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Оперативный ВСУ. Информацию об этом подтвердила сестра погибшего в группе бригады в сети "ВКонтакте".

Кроме нее, удар по пункту управления подтверждает и местный Telegram-канал города Льгов, где сказано, что о его размещении знали все местные жители.

"Вместе с заместителем в здании находились и другие российские военные, из которых семь погибли. Вероятно, это был офицерский состав бригады, который занимался управлением подразделениями и раздавал приказы", – пишет паблик.

Напомним, что Силы обороны нанесли ракетный удар по Курской области РФ утром 25 декабря. Было атаковано здание сахарного завода в населенном пункте Льгов, где размещались российские военнослужащие.

Позже в ВСУ подтвердили факт атаки. Там отметили, что в городе Льгов Курской области РФСилы обороны Украины поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ России . Враг разместил его в заброшенном доме.

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