Сложно, но больницы с теплом: в Николаеве враг полностью разрушил электрогенерацию

В Николаеве в результате российского дронового обстрела в ночь на 16 февраля была полностью разрушена электрогенерация. В городе пытаются возобновить теплоснабжение для более 100 тысяч человек, используя альтернативные пути.

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Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, россияне ночью ударили несколькими беспилотниками по ТЭЦ, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла.

Благодаря сотрудничеству с Данией город получил модульные котельные, поэтому удалось сохранить тепло в больницах. Работа по восстановлению продолжается, она тяжелая, отметил мэр, добавив, что к работам привлечены работники ТЭЦ и Николаевоблтеплоэнерго.

"Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело. Кроме того, днем на месте работали и коммунальные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки", – рассказал он.

По его словам, коммунальщики работали в двух районах, убирали улицы и зашивали окна жителям. Завтра ликвидация последствий вражеских прилетов продолжится.

Кроме того, один из ударов пришелся по канализационному коллектору на проезжей части Центрального проспекта. Специалисты Николаевводоканала проводят ремонт.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 февраля российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры - Николаевскую ТЭЦ. Без теплоснабжения остаются более 100 тысяч человек.

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