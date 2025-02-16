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Сложно, но больницы с теплом: в Николаеве враг полностью разрушил электрогенерацию

Ольга Липич
War
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Последствия ничего обстрела по Николаеву 16 февраля

В Николаеве в результате российского дронового обстрела в ночь на 16 февраля была полностью разрушена электрогенерация. В городе пытаются возобновить теплоснабжение для более 100 тысяч человек, используя альтернативные пути.

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Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, россияне ночью ударили несколькими беспилотниками по ТЭЦ, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла.

Благодаря сотрудничеству с Данией город получил модульные котельные, поэтому удалось сохранить тепло в больницах. Работа по восстановлению продолжается, она тяжелая, отметил мэр, добавив, что к работам привлечены работники ТЭЦ и Николаевоблтеплоэнерго.

Последствия ничего обстрела по Николаеву 16 февраля
Последствия ничего обстрела по Николаеву 16 февраля

"Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело. Кроме того, днем на месте работали и коммунальные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки", – рассказал он.

По его словам, коммунальщики работали в двух районах, убирали улицы и зашивали окна жителям. Завтра ликвидация последствий вражеских прилетов продолжится.

Кроме того, один из ударов пришелся по канализационному коллектору на проезжей части Центрального проспекта. Специалисты Николаевводоканала проводят ремонт.

Сложно, но больницы с теплом: в Николаеве враг полностью разрушил электрогенерацию

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 февраля российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры - Николаевскую ТЭЦ. Без теплоснабжения остаются более 100 тысяч человек.

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