'Россией управляют патологические лжецы': Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе и упомянул российские заявления в Эр-Рияде. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку на Одессу. Ночью захватчики ударили по гражданским энергетическим объектам, оставив 160 тысяч человек без тепла и света.

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Только накануне в Саудовской Аравии российские топ-чиновники уверяли представителей США, что не бьют по энергетике, ведь они – "патологические лжецы". Такое заявление Зеленский сделал в своем Telegram-канале.

"Сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре. Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов", – отметил президент.

Особенно красноречивой эта привычная для государства-террориста тактика стала после двусторонних переговоров США и России в Саудовской Аравии 18 февраля. Там, в ходе первого за длительное время контакта между Штатами и РФ, российские чиновники во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым божились, что не наносят ударов по украинской энергетике. Так, делегация из страны-агрессора отреагировала на предложение американцев о введении моратория на обоюдные удары по энергообъектам.

"Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят ударов по энергетике. Почти в то же время – такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов за по Цельсию было ночью", – подчеркнул Зеленский.

Благодаря очередному проявлению "стремления России к миру" по меньшей мере 160 тысяч одесситов остаются без тепла и электроснабжения.

"Без отопления и света остались 13 школ, детский садик, несколько больниц. Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. Я благодарен каждому спасателю, всем, кто помогает людям", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил: столь откровенная демонстрация Россией собственной недоговороспособности после удара по Одессе должна стать очевидной для всех.

"Должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять – на них нужно давить ради мира", – резюмировал он.

Напомним, минувшей ночью РФ массированно атаковала Одессу дронами. В результате атаки часть города осталась без света, воды и тепла. По состоянию на 9 часов утра сообщалось о по меньшей мере 4 пострадавших, среди которых – 10-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы.

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