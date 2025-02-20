В ВМС показали ночной 'воздушный бой' над Одессой: как сбивали российские 'Шахеды'. Видео

В ночь на 20 февраля во время российской воздушной атаки защитники из Военно-морских сил ВСУ сбили 16 "Шахедов". В частности, часть из этих дронов обезвредили в небе над Одессой.

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Ночной "воздушный бой" военных моряков над городом сняли на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале ВМС ВСУ.

"Россияне в очередной раз атаковали мирные города Украины ударными БПЛА типа Shahed. Спасибо воинам группировки ВМС ВСУ за 16 уничтоженных "Шахедов". Вместе к победе!" – отметил командующий вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Отмечается, что именно столько вражеских целей во время российской воздушной атаки ночью в четверг было сбито силами и средствами ВМС.

"Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Чил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Слава Украине!" – добавили в командовании ВМС.

Напомним, что во время массированной атаки дронов РФ вечером 19 февраля в Одессе возникли пожары, была повреждена инфраструктура, пострадал местный житель. Также произошло обесточивание, из-за чего без электроснабжения остались бытовые и промышленные потребители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах показали сбитие вражеских БПЛА на юге в ночь на 12 февраля. В частности, два "Шахеда" были обезврежены воинами мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады.

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