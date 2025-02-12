В Воздушных силах показали сбивание вражеских ударных БПЛА в ночь на 12 февраля. Видео

Нашим защитникам в ночь на 12 февраля удалось приземлить более сотни БПЛА, которые страна-террорист Россия запустила по Украине. В частности, 2 ударных дрона уничтожили военные мобильной огневой группы Воздушного командования "Юг".

Видео дня

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины. На кадрах можно увидеть искусную работу наших бойцов по вражеским целям.

"Уничтожение двух ударных БПЛА Shahed на южном направлении воинами мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады Воздушного командования "Юг" в ночь на 12 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.

"Есть сбивание", – прокомментировал один из бойцов уничтожение "Шахеда".

На кадрах, снятых после сбивания российских дронов, видны разлетевшиеся по полю обломки.

Напомним, 8 февраля в Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали сбивание вражеских БПЛА над восточными регионами Украины. На видео зафиксировано воздушное сражение украинских защитников, в ходе которого они уничтожили несколько "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, военные ВСУ накануне, 11 февраля, за сутки снизили численность армии РФ на 1150 захватчиков. Общие боевые потери противника в живой силе к утру 12 февраля превысили 853 тыс. лиц. В частности, уничтожено около 380 единиц военной техники и вооружений.

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