Потери России превысили 853 тыс. человек: за сутки ВСУ отминусовали 1150 россиян – Генштаб

Украинские воины накануне, 11 февраля, за сутки снизили численность российской армии на 1150 захватчиков. Общие боевые потери врага в живой силе к утру 12 февраля превысили 853 тыс. человек.

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Также уничтожены почти 380 единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отличием совершённых накануне 1150 оккупантами общие боевые потери личного состава российской армии за время полномасштабного вторжения составили около 853 030 человек.

Также защитники устроили российской армии мощную "демилитаризацию": за прошедшие сутки они уничтожили 379 единиц военной техники и вооружений врага.

В частности, россияне потеряли девять танков (в общей сложности уничтожено уже 10 023 единиц), 27 боевых бронированных машин (20 871), 53 артиллерийские системы (22 976), одну РСЗО (1 276), одно средство ПВО (1 061).

Потеряли захватчики также 121 единицу автомобильной техники и автоцистерн (36 928), одну единицу спецтехники (3 742), 1 64 БПЛА оперативно-тактического уровня (24 919), также сбита одна крылатая ракета (3 057).

Не теряли накануне россияне самолетов (370), вертолетов (331), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что на Лиманском направлении украинские воины уничтожили редкий корабельный бомбомет врага "Смерч-2". Это оружие, предназначенное для уничтожения торпед и подлодок, оккупанты пристроили на шасси грузовика и притащили на Донбасс.

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