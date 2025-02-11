На Лиманском направлении украинские воины уничтожили редкий корабельный бомбомет врага 'Смерч-2'. Видео

Российские оккупанты на восточном фронте применяют в войне против Украины редкое оружие – корабельный бомбомет "Смерч-2". Это вооружение разрабатывалось и применялось для уничтожения торпед и подводных кораблей вражеской армии.

Видео дня

Сейчас россияне установили его на грузовик и притащили в степи и леса Донбасса. И уже здесь "Смерч-2" уничтожили воины 63-й ОМБр. Видео поражения опубликовали в оперативно-стратегической группировке "Хортица".

"На Лиманском направлении уничтожили редкую боевую технику врага — корабельный бомбомет "Смерч-2". Редкую боевую технику противника нашим военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении. Военные отметили, что оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2", – отметили в ОСГВ "Хортица".

Впрочем, особого результата редкое оружие оккупантам не принесло.

"Захватчики не учли один-единственный момент: что от пилотов батальона беспилотных систем и их больших ночных дронов не спрячешься", – подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Российский корабельный реактивный бомбомет РБУ-600 "Смерч-2" калибра 213 мм предназначен для уничтожения торпед и подлодок врага.

На вооружение была взята в 1960-х годах. Стреляет бомбами, каждая из которых весит 113,6 кг и летит со скоростью до 300 м/с. Максимальная дальность поражения этого бомбомета составляет 5230 м.

Напомним, ранее в Нацгвардии показали, как отбивают вражеские штурмы на Покровском направлении. Только за последние сутки гвардейцы обезвредили 113 военных страны-агрессора.

Также сообщалось, что всего накануне на фронте произошло 139 боевых столкновений за сутки, рассказали утром 11 февраля в Генштабе.

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