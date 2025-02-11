В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео

Воины Национальной гвардии дают мощный отпор оккупантам, которые штурмуют позиции защитников на Покровском направлении. За последние сутки гвардейцы обезвредили 113 военных страны-агрессора.

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Об этом рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он также распространил видео ударов бригады "Спартан", которая пресекает попытки врага продвигаться вперед под Покровском Донецкой области.

На кадрах показано отражение штурмов оккупантов и поражение живой силы.

По словам гвардейцев, российские захватчики пытаются двигаться вперед, прячась в лесополосах и домах, которые до их прихода были жилищами украинцев.

"Впрочем, аэроразведка "Спартана" фиксирует все перемещения врага, а дронари сбросами и FPV-дронами уничтожают еще на подходах к позициям Сил обороны", – рассказали в бригаде "Спартан".

Безвозвратные и санитарные потери россиян, нанесенные гвардейцами за предыдущие сутки по линии фронта, достигли 113 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что за последнюю неделю Силы обороны отбили более 700 атак РФ. По его словам, "карма" настигает окупантов как во время атак, так и тогда, когда они пытаются притаиться в изурвеченных домах в разрушенных населенных пунктах.

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