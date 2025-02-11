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В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
81
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео

Воины Национальной гвардии дают мощный отпор оккупантам, которые штурмуют позиции защитников на Покровском направлении. За последние сутки гвардейцы обезвредили 113 военных страны-агрессора.

Видео дня

Об этом рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он также распространил видео ударов бригады "Спартан", которая пресекает попытки врага продвигаться вперед под Покровском Донецкой области.

На кадрах показано отражение штурмов оккупантов и поражение живой силы.

В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео

По словам гвардейцев, российские захватчики пытаются двигаться вперед, прячась в лесополосах и домах, которые до их прихода были жилищами украинцев.

В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео

"Впрочем, аэроразведка "Спартана" фиксирует все перемещения врага, а дронари сбросами и FPV-дронами уничтожают еще на подходах к позициям Сил обороны", – рассказали в бригаде "Спартан".

В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео

Безвозвратные и санитарные потери россиян, нанесенные гвардейцами за предыдущие сутки по линии фронта, достигли 113 человек.

В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео
В Нацгвардии показали, как отражаются вражеские штурмы на Покровском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что за последнюю неделю Силы обороны отбили более 700 атак РФ. По его словам, "карма" настигает окупантов как во время атак, так и тогда, когда они пытаются притаиться в изурвеченных домах в разрушенных населенных пунктах.

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