'Продолжаем уничтожать врага и его резервы': Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео

Украинские воины уничтожают российских захватчиков на украинской земле. Расплата настигает оккупантов как во время атак, так и тогда, когда они пытаются притаиться в разрушенных домах в украинских населенных пунктах.

Видео дня

Свежие кадры боевой работы по живой силе и резервам российской армии показал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он добавил, что за последнюю неделю защитники отразили более 700 вражеских атак на позиции Сил обороны.

"Продолжаем уничтожать врага и его резервы... Борьба продолжается! Спасибо каждому украинскому воину за профессиональную боевую работу. Вместе победим!" – отметил главком.

На опубликованном им видео зафиксированы сокрушительные удары украинских воинов по вражеской технике, задействованной в штурмах. Также уничтожается личный состав врага, в том числе те оккупанты, которые пытаются прятаться по разрушенным зданиям: вместо убежища они превращаются для захватчиков в могилы.

"За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции", – добавил Сырский.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 31 боевую бронированную машину, 44 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 169 автомобилей и единицу специальной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!