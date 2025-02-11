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"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
228
'Продолжаем уничтожать врага и его резервы': Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео

Украинские воины уничтожают российских захватчиков на украинской земле. Расплата настигает оккупантов как во время атак, так и тогда, когда они пытаются притаиться в разрушенных домах в украинских населенных пунктах.

Видео дня

Свежие кадры боевой работы по живой силе и резервам российской армии показал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он добавил, что за последнюю неделю защитники отразили более 700 вражеских атак на позиции Сил обороны.

"Продолжаем уничтожать врага и его резервы... Борьба продолжается! Спасибо каждому украинскому воину за профессиональную боевую работу. Вместе победим!" – отметил главком.

На опубликованном им видео зафиксированы сокрушительные удары украинских воинов по вражеской технике, задействованной в штурмах. Также уничтожается личный состав врага, в том числе те оккупанты, которые пытаются прятаться по разрушенным зданиям: вместо убежища они превращаются для захватчиков в могилы.

"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео

"За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции", – добавил Сырский.

"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео
"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео
"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео
"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео
"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео
"Продолжаем уничтожать врага и его резервы": Сырский показал кадры боевой работы защитников Украины. Видео

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 31 боевую бронированную машину, 44 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 169 автомобилей и единицу специальной техники.

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