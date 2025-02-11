Минус 1390 оккупантов и 44 артсистемы: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1390 захватчиков из РФ. Также обезвредили 395 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 11 февраля общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны составляют 851 880. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины отминусовали 44 артиллерийские системы (всего 22 923), 31 боевую бронированную машину (20 844), 13 танков (10 014), две реактивные системы залпового огня (1275) и одно средство противовоздушной обороны (1060) войск страны-агрессора.

В небе защитники сбили две крылатые ракеты (всех 3056) и 132 беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 24 755) оккупантов. На земле сожгли 169 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 36 807), одну – спецтехники (3741).

С начала полномасштабной войны ВСУ также обезвредили 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении ВСУ с помощью ударных дронов уничтожили укрепление, транспорт и пехоту войск РФ. Враг понес серьезные потери, а его позиции превратились в руины.

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