На Краматорском направлении ударные дроны уничтожили вражеские укрепления, транспорт и пехоту противника. Видео

Наши защитники продолжают наносить значительные потери врагу по всей линии фронта. На Краматорском направлении ударные дроны нанесли точные удары по позициям оккупантов, уничтожив их укрепления, транспорт и пехоту.

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Операция была проведена безупречно: враг понес серьезные потери, а его позиции превратились в руины. Соответствующее видео показала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада.

Кадры демонстрируют, как украинские военные уничтожают противника четко и бескомпромиссно. Благодаря искусной работе дронов армия РФ потеряла не только технику, но и личный состав.

"На Краматорском направлении ударные дроны уничтожили вражеские укрепления, транспорт и пехоту противника. Уничтожение вражеских укреплений, транспорта и пехоты противника. Четко. Метко. Без компромиссов для врага", – говорится в сообщении.

Украинские воины продолжают наносить мощные удары по оккупантам, не давая им никакого шанса на закрепление и продвижение.

Стоит отметить, что недавно в небе над зоной боевых действий произошел необычный и захватывающий поединок между украинским ударным БПЛА и вражеским разведчиком. Это столкновение закончилось в пользу украинской армии.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать личный состав оккупанта и его технику. В этот раз Вооруженные силы Украины провели успешную "охоту" под Волчанском (Харьковская область).

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 9 февраля, оккупантам не удалось установить российский флаг над Торецком (Донецкая область). Им помешали действия наших военных, ударивших по врагу сбросом.

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