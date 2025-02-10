В Украине на фронте произошел необычный поединок между ударным БПЛА и вражеским дроном-разведчиком. Видео

Недавно в небе над зоной боевых действий произошел необычный и увлекательный поединок между украинским ударным БПЛА и вражеским дроном-разведчиком. Это столкновение закончилось в пользу украинской армии.

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Об этом сообщает командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. "В небе над зоной боевых действий произошел необычный поединок между ударным БПЛА Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" и вражеским дроном-разведчиком", – говорится в сообщении.

Противник попытался в лобовом столкновении атаковать украинский ударный БПЛА в надежде выбить его из воздуха и взять контроль над ситуацией, но наш БПЛА не оставил ему шансов.

Украинский беспилотник не только выдержал удар, но и сразу же нанес критические повреждения оппоненту, продолжив свою миссию. Вражеский дрон-разведчик, не выдержав удара, упал на землю.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать личный состав оккупанта и его технику. В этот раз Вооруженные силы Украины провели успешную "охоту" под Волчанском (Харьковская область).

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 9 февраля, оккупантам не удалось установить российский флаг над Торецком (Донецкая область). Им помешали действия наших военных, ударивших по врагу сбросом.

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