Вражеские автомобили и антенна превращены в металлолом: под Волчанском ВСУ провели успешную 'охоту'. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав оккупанта и его технику. В этот раз Вооруженные силы Украины провели успешную "охоту" под Волчанском (Харьковская область).

Видео дня

Эффектное видео атаки было опубликовано оперативно-тактической группировкой "Харьков". В частности, отмечается, что вражеские автомобили и антенну наши бойцы превратили в металлолом.

"Под Волчанском прошла охота на вражеские автомобили. Они используются для подвоза личного состава, боеприпасов и инженерного оборудования. Атаку устроили разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения Falcon бригады "Гарт", – говорится в подписи к видео.

Военные добавляют, что FPV-дронами и сбросами были превращены в металлолом четыре транспортных средства противника. Также при ударах по позициям врага уничтожена антенна связи и камера видеонаблюдения. Кроме того, обезврежены четыре оккупанта.

Напомним, накануне, 8 февраля, потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 9 февраля, оккупантам не удалось установить российский флаг над Торецком (Донецкая область). Им помешали действия наших военных, ударивших по врагу сбросом.

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