Силы обороны отминусовали еще 1460 оккупантов и самолет армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 267 единиц военной техники и вооружения российской оккупационной армии. Также ликвидировали и ранили около 1460 военных преступников из РФ.

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Общие потери живой силы врага с начала полномасштабной войны составляют примерно 849 320 убитыми и ранеными. Данные о них по состоянию на 9 февраля обновил Генеральный штаб ВСУ.

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