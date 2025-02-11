За сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений, поражены шесть артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отразили десятки атак и штурмов российских захватчиков, которые наиболее активно действовали на Покровском направлении. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта врага.

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Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 139 боевых столкновений. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 11 февраля.

За вчера войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросив 140 КАБов. Их враг наносил в районах Приколотного, Великого Бурлука, Шевченковского, Сухого Яра, Покровска, Богатыря, Константинополя, Днепроэнергии, Шевченко, Январского, Гуляйполя и Таврического. Кроме этого, военные преступники совершили почти 6000 обстрелов (200 из РСЗО) и привлекли для поражения 2853 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло девять вражеских атак оккупантов, защитники отбивали российские штурмы неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении подразделения ВС РФ атаковали 12 раз. Также захватчики пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполевка, Терны и Колодцы.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Григорьевка враг шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Васюкивки, Белой Горы и Часова Яра.

На Торецком направлении оккупанты совершили 11 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении войска РФ 12 раз атаковали наши позиции вблизи Зеленовки, Времивки и Новоселки.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

В Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины за сутки отразили 27 атак врага. Российские войска совершили 450 артиллерийских обстрелов, из них 12 – из РСЗО. Также авиация армии РФ нанесла 48 ударов, сбросив 67 КАБов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики DeepState отметили, что оккупанты почти дошли до трассы Константиновка – Покровск. В то же время Силам обороны Украины удалось восстановить несколько позиций на Покровском направлении: в районе населенных пунктов Даченское и Водяное Второе.

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