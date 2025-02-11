Россияне почти дошли до трассы Константиновка – Покровск, ВСУ восстановили несколько позиций, – аналитик DeepState

Бойцам Сил обороны Украины удалось восстановить несколько позиций на Покровском направлении. Улучшение позиций зафиксировано в районе населенного пункта Даченское и Водяное Второе.

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Об этом рассказал Роман Погорелый, соучредитель и аналитик DeepState в эфире Громадського радіо в понедельник, 10 февраля. По его словам, относительно Водяного Второго, то информация постоянно уточняется, поскольку ситуация на этом участке фронта очень динамичная.

Также аналитик отметил, что российские оккупационные войска оказывают активное давление в районе Барановки и Воздвиженки, пытаясь выйти к трассе Константиновка – Покровск.

"Там ворог здійснює активний тиск, бо вони вже по суті добігають до траси Костянтинівка – Покровськ. Вони вже виходять та фізично ще намагаються там закріпитися, закріпити успіхи, посилити угрупування. Відповідно вони підтягують туди резерви, дуже велику кількість піхоти. Зараз будемо бачити чи вони візьмуться за цей напрямок більш серйозніше, враховуючи ті успіхи, які вони вже мають", – сказав Погорілий.

Накануне спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что войска России на Покровском направлении привлекают огромное количество личного состава и техники, пытаясь обойти Покровск с запада.

Оккупанты пытаются "цепляться" за малые населенные пункты к югу и западу от города и продвигаться хоть немного вперед. В то же время враг несет большие потери.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСУВ "Хортица" рассказали, что за январь 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. людей. Причем 7 тыс. из них – безвозвратные.

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