Враг пытается обойти Покровск с запада: в ВСУ рассказали об обстановке в регионе

Войска России на Покровском направлении задействуют огромное количество личного состава и техники, пытаясь обойти Покровск с запада. Этот участок фронта остается наиболее активным на востоке.

Видео дня

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемаоафона в понедельник, 10 февраля. По его словам враг хоть и использует много личного состава, но и несет большие потери.

Военный отметил, что только по состоянию на вечер понедельника на этом отрезке передовой произошло 33 вражеских штурма.

"Покровское направление остается наиболее активным на восточном фронте. Только сегодня там произошло 33 штурма, а еще не вечер", – проинформировал он.

Главная амбиция российских оккупационных войск сейчас – обойти Покровск с запада. Они пытаются "цепляться" за малые населенные пункты к югу и западу от города и продвигаться хоть немного вперед.

"Единственное в чем они имеют преимущество – пехота. Они пытаются реализовать то единственное преимущество, которое имеют, но несут очень большие потери и их продвижение не выглядит столь угрожающим, как выглядело еще некоторое время назад. Хотя, безусловно, здесь сохраняется угроза, сохраняется давление и очень большая интенсивность, но мы фиксируем то, что враг несет очень большие потери на Покровском направлении", – резюмировал Трегубов.

Напомним, что ранее в ОСГВ "Хортица" рассказали, что в течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. людей. Причем 7 тыс. из них составили безвозвратные потери.

Несмотря на огромные потери личного состава, россияне продолжают активно штурмовать Покровское направление.

Как сообщал OBOZ.UA, с позиций оккупантов под Покровском дезертовала целая группа российских горе-штурмовиков. В частности, из передовой сбежали не менее восьми оккупантов – бывших зеков, служивших в 1437-м самоходно-артиллерийском полку армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!