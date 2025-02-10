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Враг пытается обойти Покровск с запада: в ВСУ рассказали об обстановке в регионе

Ольга Липич
War
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Враг пытается обойти Покровск с запада: в ВСУ рассказали об обстановке в регионе

Войска России на Покровском направлении задействуют огромное количество личного состава и техники, пытаясь обойти Покровск с запада. Этот участок фронта остается наиболее активным на востоке.

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Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемаоафона в понедельник, 10 февраля. По его словам враг хоть и использует много личного состава, но и несет большие потери.

Военный отметил, что только по состоянию на вечер понедельника на этом отрезке передовой произошло 33 вражеских штурма.

Враг пытается обойти Покровск с запада: в ВСУ рассказали об обстановке в регионе

"Покровское направление остается наиболее активным на восточном фронте. Только сегодня там произошло 33 штурма, а еще не вечер", – проинформировал он.

Главная амбиция российских оккупационных войск сейчас – обойти Покровск с запада. Они пытаются "цепляться" за малые населенные пункты к югу и западу от города и продвигаться хоть немного вперед.

Враг пытается обойти Покровск с запада: в ВСУ рассказали об обстановке в регионе

"Единственное в чем они имеют преимущество – пехота. Они пытаются реализовать то единственное преимущество, которое имеют, но несут очень большие потери и их продвижение не выглядит столь угрожающим, как выглядело еще некоторое время назад. Хотя, безусловно, здесь сохраняется угроза, сохраняется давление и очень большая интенсивность, но мы фиксируем то, что враг несет очень большие потери на Покровском направлении", – резюмировал Трегубов.

Напомним, что ранее в ОСГВ "Хортица" рассказали, что в течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. людей. Причем 7 тыс. из них составили безвозвратные потери.

Несмотря на огромные потери личного состава, россияне продолжают активно штурмовать Покровское направление.

Как сообщал OBOZ.UA, с позиций оккупантов под Покровском дезертовала целая группа российских горе-штурмовиков. В частности, из передовой сбежали не менее восьми оккупантов – бывших зеков, служивших в 1437-м самоходно-артиллерийском полку армии РФ.

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