'Огонь!' В Воздушных силах показали, как работали по российским 'Шахедам' на востоке. Видео

Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 8 февраля снова отражали вражескую дроновую атаку. На наше государство враг направил более сотни ударных дронов и беспилотников разных типов.

Видео дня

В частности, сбивали их над восточными регионами Украины. Как сбивали российские "Шахеды", на востоке показали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 8 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.

На опубликованном Воздушными силами видео зафиксировано воздушное сражение украинских воинов, в ходе которого они уничтожили несколько "Шахедов". Преимущественно по вражеским беспилотникам метко отрабатывали из пулеметов бойцы мобильных огневых групп.

В зону ответственности ВК "Восток" входят Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Харьковская, части Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей

Напомним, Россия ночью атаковала Украину 139 дронами. В течение ночи силы ПВО уничтожили 67 вражеских беспилотников, еще 71 дрон был локационно потерян. Однако в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

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