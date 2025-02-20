Российская авиация атаковала Херсон: КАБ попал в 9-этажный дом. Фото

Российские оккупационные войска вечером в среду, 19 февраля, атаковали из авиации Херсон. Одна из вражеских управляемых авиационных бомб попала в многоэтажку.

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Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он опубликовал фото с места российского обстрела, на кадрах видны значительные повреждения квартир и балконов в доме.

Дом, в который попал КАБ оккупантов, расположен в Днепровском районе Херсона.

"Русские войска атаковали Херсон из авиации. Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе. Подробности – позже", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пострадали три человека, среди которых 13-летние близнецы – мальчик и девочка.

"У них – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков", – сообщил глава ОВА.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что всего враг сбросил на Херсон три КАБа.

"Один из КАБов попал в многоэтажку в центре Херсона. Спасатели достали из-под завалов 13-летних двойняшек - мальчика и девочку. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. ног", – рассказал он.

Кроме того, около 23:40 армия РФ ударила из артиллерии по Центральному району Херсона. Пострадал 47-летний местный житель. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ранение ног.

Мужчину госпитализировали в больницу. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, что 19 февраля российские оккупационные войска атаковали Купянский район Харьковской области. Враг бил по селам и городу Купянск с РСЗО, КАБами и дронами, двое мирных жителей погибли, многие граждане получили ранения.

Кроме того, в ночь на среду Россия снова наносила удары по Украине. Силы ПВО за ночь уничтожили 106 вражеских дронов из почти 170, запущенных врагом. Кроме того, россияне направили в Сумскую область две баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне массированно атаковали Одессу "Шахедами". Раздалось много взрывов, под ударом врага оказался густонаселенный район города. Пол тысячи домов остались без электричества, воды и тепла.

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