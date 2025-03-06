Оккупанты сбросили на Краматорск три КАБа: есть разрушения и ранены. Фото

В четверг, 6 марта, Краматорск в очередной раз стал мишенью российских захватчиков. Оккупанты нанесли по городу авиаудары, сбросив три управляемых авиабомба (КАБы).

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Атака привела к разрушениям и ранениям среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По предварительным данным, два человека получили ранения разной степени тяжести. На месте происшествия работают медики, пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Кроме того серьезно пострадали жилые дома и промышленные объекты в районе удара.

"2 человека ранены в результате сегодняшних ударов по Краматорску. По предварительной информации, россияне сбросили на город 3 управляемых авиабомба. Обеим раненым оказана медицинская помощь. Поврежден жилой дом и промзона", – отметил Филашкин.

Он призвал жителей региона быть осторожными и эвакуироваться в более безопасные районы страны, поскольку ситуация остается напряженной.

Напомним, утром 6 марта российская армия нанесла авиационный удар по селу Слатино Харьковского района. В результате атаки управляемой авиабомбой (КАБ) погиб 51-летний мужчина.

Утром в четверг, 6 марта, российский ударный дрон попал по техэтагу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

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