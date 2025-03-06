КАБ попал в жилищный сектор: на Харьковщине в результате вражеской атаки погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото

Утром 6 марта российская армия нанесла авиационный удар по селу Слатино Харьковского района. В результате атаки управляемой авиабомбой (КАБ) погиб 51-летний мужчина.

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Еще два человека пострадали. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Погиб 51-летний мужчина. Его жена и 22-летний сын подверглись острой реакции на стресс", – говорится в сообщении.

Взрыв вызвал пожар, пламя охватило несколько частных домов. На месте работают правоохранители и спасатели. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, утром в четверг, 6 марта, российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 марта в результате атаки дронов РФ были повреждены два книжных магазина сети "КнигоЛенд" и типография "Триада-Пак". Во время вражеского воздушного нападения 4 марта было поражено гражданское предприятие в Немышлянском районе города, взрывной волной повредило два троллейбуса.

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