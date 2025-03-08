Целью была энергетическая и гражданская инфраструктура: появились фото последствий массированного удара по Одессе

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 7 марта, в очередной раз нанесли массированный дроновый удар по Одессе. Целями врага снова была гражданская и энергетическая инфраструктура Одессы.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. По его словам, в результате российских обстрелов есть повреждения и разрушения.

"В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", – написал Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов позже уточнил, что в городе после атаки "Шахедами" повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.

"На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города. Выясняем масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала", – написал мэр.

На официальном Telegram-канале ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельхозтехникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели на открытой территории и четырехэтажное промышленное здание.

Также пострадала критическая инфраструктура. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 6 марта Россия снова атаковала Одесщину "Шахедами". В областном центре горели жилые дома, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

– 4 марта российские оккупационные войска также запустили по Одессе "Шахеды". Часть областного центра осталась без света, воды и тепла. В Одесской области в результате атаки РФ погиб мирный житель.

– В понедельник, 3 марта, в результате дронового обстрела россиян в Одесской области пострадали четыре человека, повреждены критическая инфраструктура и жилые дома. Из-за российской атаки в Одессе была остановлена работа трех районных котельных.

– 28 февраля российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вероятно типа Shahed-136. В результате вражеского удара погиб человек, также был один пострадавший.

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