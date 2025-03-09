Россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья: в городе возможны ограничения подачи газа и тепла. Фото и видео

Страна-террорист не перестает обстреливать украинские города. Вечером, 8 марта, россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья.

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Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он предупредил, что в городе возможны ограничения подачи газа и тепла.

"Россияне атаковали критическую инфраструктуру. Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла", – говорится в сообщении.

Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

"Атака продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – добавил Федоров.

Чиновник поблагодарил всем экстренным службам за оперативную работу.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 марта, армия страны-агрессора России атаковала Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов 8 человек получили ранения.

Напомним, что вечером, 7 марта, террористы нанесли комбинированный удар по Доброполью. Город российские войска, по предварительным данным, атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

К утру, 8 марта, количество жертв возросло до 11 человек, а раненых – достигло 30 человек, среди них – пятеро детей. Разрушения получили восемь многоэтажек.

На вражескую атаку по Доброполью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул: на этот раз захватчики снова прибегли к облюбованной ими людоедской тактике: когда на место прилета прибыли спасатели, чтобы помочь пострадавшим, – враг ударил снова.

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