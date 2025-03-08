'Подла и бесчеловечная тактика': Зеленский отреагировал на удар РФ по Доброполью, в результате которого погибли 11 человек. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский теракт, совершенны в Доброполье Донецкой области. Глава государства отметил, что путинская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру города.

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Более того, россияне применили привычную для себя подлую и бесчеловечную тактику и по прибытии на место спасателей нанесли еще один удар. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский президент проинформировал, что жертвами российского обстрела стали 11 людей. Еще более 30 человек ранены, из них 5 детей. По словам Зеленского, в городе повреждены 8 пятиэтажек, административное здание и пожарная машина.

"Благодарю всех экстренных служб, полиции, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей от этого террора. Всем, кто защищает жизнь, рискуя своей", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что такие удары показывают, что цели в России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять ПВО, усиливать санкции против РФ, чтобы сломать все, что помогает Путину финансировать войну.

Напомним, российские оккупационные войска вечером в пятницу, 7 марта, нанесли три удара по жилому кварталу города Доброполье Донецкой области. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 11 человек погибли и 30 ранены.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 7 марта осуществила одну из самых масштабных ракетно-дроновых атак на Украину. Оккупанты на фоне приостановки помощи Украине Соединенными Штатами Америки стремятся подавить украинскую систему ПВО и истощить запасы ракет для систем, способных сбивать воздушные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта российские войска атаковали Запорожье. Обломки одного из сбитых "Шахедов" упали на территории частного предприятия в облцентре.

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