Массированная атака дронами Одессы: вспыхнули дом, склад игрушек и резервуар с горючим

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 10 марта, в очередной раз массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". На месте попадания вспыхнули пожары.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем канале в Telegram. Информация о пострадавших уточняется.

В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим.

В Воздушных Силах Вооруженных сил Украины около 21:50 сообщали о движении новой группы ударных БПЛА из Черного моря в направлении Одесской области. Позже жителей Одессы призывали находиться в укрытиях, в городе были слышны взрывы, работала ПВО.

По состоянию на 00:15 вражеские "Шахеды" были зафиксированы в Полтавской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Кировоградской областях. По ним работали силы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 6 марта Россия снова атаковала Одесщину "Шахедами". В областном центре горели жилые дома, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

– 4 марта российские оккупационные войска также запустили по Одессе "Шахеды". Часть областного центра осталась без света, воды и тепла. В Одесской области в результате атаки РФ погиб мирный житель.

– В понедельник, 3 марта, в результате дронового обстрела россиян в Одесской области пострадали четыре человека, повреждены критическая инфраструктура и жилые дома. Из-за российской атаки в Одессе была остановлена работа трех районных котельных.

– 28 февраля российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вероятно типа Shahed-136. В результате вражеского удара погиб человек, также был один пострадавший.

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