Оккупанты атаковали Днепр и область: поврежден инфраструктурный объект, возникли пожары, есть пострадавшая. Фото

Страна-агрессор Россия в ночь на 13 марта массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками. В Днепре и области повреждено инфраструктуру, в частности железнодорожную, и пострадала женщина.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что последствия вражеских обстрелов продолжают уточнять.

По состоянию на 07:00 четверга известно, что на инфраструктурном объекте в облцентре возник пожар. Осколочные ранения получила 52-летняя женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Инфраструктура повреждена и в Самаровском районе. Там тоже возникло возгорание. Кроме этого, уничтожен автомобиль, еще несколько – повреждены. Поражения получили многоквартирное здание, админздание, хозяйственные постройки.

По уточненной информации, в Днепре повреждены многоэтажки, разбито не менее 100 окон, горели гаражи.

Утром громко было в Синельниковском районе, где тоже пострадала инфраструктура.

В АО "Укрзалізниця" сообщили о задержке в движении нескольких поездов из-за атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.

Председатель ОВА добавил, что ночью враг бил по Никопольщине: от дронов-камикадзе и артиллерии страдали Марганецкая, Покровская и Мировская громады. В одном из сел повреждено хозяйственное здание, пострадала 64-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 марта в результате массированной атаки "Шахедов" в Днепре была повреждена инфраструктура и частные дома. В городе возникло несколько пожаров.

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