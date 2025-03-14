Россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала в Кривом Роге: первые подробности. Фото

Вечером в пятницу, 14 марта, российские оккупационные войска ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Под ударом оказался центр жилого квартала, пострадали четыре человека.

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Все они находятся в состоянии средней тяжести, им оказывали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем", – написал он.

Перед взрывами в Кривом Роге в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока и скоростной цели в направлении города.

По данным мониторинговых каналов, врагом были применены две баллистические ракеты "Искандер-М".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 марта российская террористическая армия устроила ракетную атаку по Кривому Рогу. В городе раздалось несколько взрывов и поднялся столб дыма. Вследствие обстрела погибла женщина, еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

Девять человек, которые получили ранения в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, доставили в одну из местных больниц. Трое из них находились в тяжелом состоянии, еще один человек – в реанимации.

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