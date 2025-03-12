Самый тяжелый пациент в реанимации: появились данные о состоянии пострадавших в результате удара РФ по Кривому Рогу. Видео

Девять человек, которые получили ранения в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, доставили в одну из местных больниц. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один человек – в реанимации.

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Об этом рассказал директор по хирургической помощи Сергей. По его словам, одну женщину с ранением глаза после осмотра направили на лечение в центр зрения.

В то же время все пациенты имеют минно-взрывные травмы с осколочными огнестрельными ранениями туловища, конечностей, живота, головы и с переломами костей. Старшему пострадавшему, попавшему в больницу, – 59 лет.

"Среди пострадавших на сегодняшний день у нас тяжелых трое. Все еще живы тяжелые. Я надеюсь, что они будут жить. Помощь им в полном объеме", – сказал врач.

Он также рассказал о пациенте, который находится в тяжелом состоянии: "Он в реанимации. Состояние его начало стабилизироваться. Я был у него уже дважды. Думаю, что он выживет".

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду с 7:15 до 7:50 в Кривом Роге раздалась серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности. В результате российских обстрелов погибла женщина, еще 14 человек получили ранения.

Житель Кривого Рога, который 12 марта оказался в районе прилета баллистики, рассказал, что его семья мирно спала, когда объявили воздушную тревогу. К счастью, он, его жена и кот не пострадали, однако в их доме от ударной волны вылетели все окна.

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