'Когда началась тревога, мы еще спали': жители Кривого Рога рассказали о моменте вражеского удара. Фото и видео

Житель Кривого Рога, оказавшийся 12 марта в районе прилета баллистики, рассказал, что его семья мирно спала, когда объявили воздушную тревогу. К счастью, он, его жена и кот не пострадали, однако в их доме от ударной волны вылетели все окна.

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Об этом господин Максим рассказал журналистам местного издания "На времени". Он рассказал, что когда объявили тревогу, он с женой спал. Однако его разбудила позвонившая бабушка, чтобы предупредить об опасности.

"За два часа мы еще спали. А потом звонок от бабушки, что воздушная тревога – баллистика из Крыма. Я смотрю в Telegram – да. Только встаем бежать в коридор – первый прилет. Мы в коридор упали уже", – рассказал мужчина.

Вскоре прогремел второй взрыв – на этот раз прилет был намного мощнее.

"Повторный выход - снова в коридор. Снова прилет, который уже выбил нам все окна. Все в стекле. Страшнее, чем первый раз было, в разы страшнее", – рассказал Максим.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в среду с 7:15 до 7:50 в Кривом Роге раздалась серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности. Внаследство российских обстрелов погибла женщина, еще 14 человек получили ранения.