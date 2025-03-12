Без матери остались двое детей: появились данные о женщине, которую РФ убила ракетным ударом по Кривому Рогу. Фото

В Кривом Роге в результате ракетного удара России погибла 47-летняя Ирина Васюк. Без матери остались двое детей.

Видео дня

Женщина была сотрудницей Криворожской районной военной администрации. Об этом сообщил ее коллега Евгений Ситниченко.

"Стало известно, что погибла от ракетной атаки по Кривому Рогу – наша коллега, сотрудница Криворожской районной военной администрации Ирина Васюк. Светлая память…" – отметил он.

Ирина была очень добрым, искренним и всегда приветливым человеком, с глубоким чувством справедливости и заботы о других. Она была отличным коллегой и ответственным работником.

Ее потеря – это огромный удар для семьи и всего коллектива. У женщины остался мужчина и двое детей.

"Выражаю свои искренние соболезнования семье Ирины…" – добавил Ситниченко.

Сегодня утром, после 7 часов, российские военные нанесли двойной баллистический удар по густонаселенному жилому массиву Кривого Рога, попав в объект инфраструктуры. В результате этого обстрела погибла одна женщина, а 14 человек получили ранения. 9 пострадавших находятся в больницах, четверо из них – в тяжелом состоянии. Повреждены 30 многоквартирных домов, административное здание, 6 крупных объектов бизнеса, разрушена часть здания райотдела Пенсионного фонда. Также пострадали магазин и 12 легковых автомобилей.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 11 марта обстреляли из артиллерии село Ровно Мирноградской общины Донецкой области. Погибли два брата 11 и 13 лет; ранения получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта Киевщина снова оказалась под российскими ударами. В результате падения обломков вражеского дрона в Фастовском районе сгорел мебельный магазин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!