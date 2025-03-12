Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Кривом Роге: произошел пожар, есть жертва и раненые

Утром 12 марта российская террористическая армия устроила ракетную атаку по Кривому Рогу. В городе прогремело несколько взрывов и поднялся столб дыма.

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Жителей города призвали быть бдительными, а также напомнили о запрете публиковать фото и видео с места прилетов. Об этом в Telegram сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Об угрозе запуска баллистических ракет в Воздушных силах ВСУ предупредили в 7:14 утра, а уже через несколько минут в Кривом Роге прогремел первый взрыв. Еще через некоторое время путинские войска повторно атаковали город.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг ударил ракетами по инфраструктурному объекту в Кривом Роге. По предварительным данным, одна женщина погибла, еще несколько человек получили ранения. Другие последствия теракта устанавливаются.

Вилкул уточнил, что россияне убили 47-летнюю местную жительницу, которая ехала в троллейбусе. Также он добавил, что другие пострадавшие были госпитализированы с места теракта.

Около 8:40 утра в ОВА уточнили, что число раненых в Кривом Роге возросло до пяти. 50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет – в среднем. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

На месте обстрела работают экстренные службы. Рядом с эпицентром взрыва повреждены объекты бизнеса, автомобили, в домах выбиты окна. Число пострадавших уточняется.

"Утром враг совершил двойную ракетную атаку на наш город. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Возник пожар. Предварительно известно о нескольких пострадавших, госпитализированных в больницу. На место удара направлены все оперативные службы. Подробности – потом. Все работают. Просьба соблюдать информационную тишину", – сообщил Вилкул.

Мониторинговые каналы информируют, что российские оккупанты атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". По предварительным данным, террористы совершили пуски с территории оккупированного Крыма.

Жители Кривого Рога поделились в сети последствиями обстрела в их квартирах. В жилье полностью выбиты окна, вся квартира засыпана осколками.

В Telegram-канале "Свої. Кривий Ріг" показали фото поврежденного троллейбуса, в котором погибла женщина. Сообщается, что ее убило осколками стекла. Еще одна 41-летняя пассажирка в состоянии средней тяжести, ее госпитализировали. Водитель в шоковом состоянии.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 11 марта обстреляли из артиллерии село Ривне Мирноградской громады на Донетчине. Погибли два брата, 11 и 13 лет; ранение получил 14-летний подросток, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта Киевщина снова оказалась под российскими ударами. В результате падения обломков вражеского дрона в Фастовском районе сгорел мебельный магазин.

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