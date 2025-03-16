Россияне атаковали Изюм ударными БПЛА: горели жилые дома, ест погибшая и раненые. Фото

На исходе суток 15 марта русские захватчики ударили ударными дронами по Изюму. В результате попадания в частный дом там разгорелся пожар, горели и соседние дома, а также трава на площади около 1 га.

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Ранения получили двое подростков и две женщины, одна из пострадавших от полученных травм скончалась. Подробности относительно последствий российского террора раскрыли в Харьковской областной военной администрации и в ГСЧС Украины.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, около 22 часов ударными дронами ударили по частному дому в Изюме.

"В 21:52 армия РФ запустила 3 БПЛА предварительно "Герань-2" в частный дом в Изюме. Возник пожар. 67-летняя женщина получила осколочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась", – отметил он.

Пострадали в результате вражеской атаки двое парней, которым по 17 лет, а также 76-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в больницу.

"Зафиксировано 3 попадания в частном жилищном секторе. В результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв м и 200 кв м, также сухая трава площадью 1 га... Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС", – рассказали спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове "Шахеды" попали в жилые дома. Из одной из разрушенных в многоэтажке квартир спасатели эвакуировали женщину. Повреждены три автомобиля.

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