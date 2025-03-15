Россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 178 БпЛА: силы ПВО сбили 130 вражеских дронов

В ночь на 15 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг атаковал двумя баллистическими ракетами и запустил 178 беспилотников.

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Силы ПВО сбили 130 российских дронов, десятки – не достигли целей. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную атаку враг начал накануне около 19:30. Россияне из Курской области РФ запустили две баллистические ракеты "Искандер-М", также атаковали украинские города и села 178-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено ущерб 130-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.38 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны, без негативных последствий", – констатировали в Воздушных силах.

В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина.

Так, только над Сумщиной ночью украинские воины сбили 22 вражеских БпЛА типа "Шахед". Всего же с начала года, по данным Сумской ОВА, над регионом уничтожены уже 707 беспилотников.

Напомним, ночью россияне атаковали Одесщину "Шахедами". В результате атаки был полностью обесточен город Черноморск.

Также сообщалось, что накануне россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала в Кривом Роге. В городе есть разрушения и жертвы.

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