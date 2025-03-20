Россияне атаковали КАБами Краснополья в Сумской области: погибли двое гражданских, повреждены дома. Фото

Российские оккупационные войска в четверг, 20 марта, нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краснополью на Сумщине. В результате атаки погибли двое мирных жителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. "Враг продолжает атаковать мирное население, звуки взрывов на пограничных не утихают ни на минуту", – говорится в сообщении.

Жертвами стали 69-летняя женщина и мужчина, личность которого устанавливают. Обстрел также повредил жилые дома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Полиция в очередной раз призывает жителей прифронтовых населенных пунктов быть осторожными, находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

Напомним, Россия, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращает удары по Украине. В ночь на 20 марта враг запустил почти 200 "Шахедов" и дронов-имитаторов, в частности, массированно атаковав Кировоградщину – там много раненых, в том числе дети, повреждены жилье, церковь и инфраструктура.

Вечером 19 марта войска Российской Федерации запустили дроны-камикадзе по Славянску Донецкой области. Попадания произошли по жилым микрорайонам, пострадали двое гражданских.

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