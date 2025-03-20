'Удары России по Украине, невзирая на пропагандистские заявления, не прекращаются': Зеленский отреагировал на массированную атаку на Кировоградщину. Фото

Россия, невзирая на ее пропагандистские заявления, не прекращает удары по Украине. В ночь на 20 марта враг запустил почти 200 "Шахедов" и дронов-имитаторов, в частности, массированно атаковав Кировоградщину – там есть 10 раненых, в том числе четверо детей, повреждены жилье, церковь и инфраструктура.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", – подчеркнул он, поделившись в Telegram-канале фотографиями с место обстрелов.

Он поблагодарил работников ГСЧС, полицейских, медиков, коммунальные службы и всех, кто помогает разбирать завалы, тушить огонь, восстанавливать то, что разрушено, спасать и защищать жизнь.

"Благодарю всех, кто сейчас работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора. Спасибо тем, кто всегда на дежурстве, на передовой спасения жизней. Каждому и каждой, чей труд является опорой для всех нас тем, что позволяет продолжать бороться и жить невзирая на все", – написал президент.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 20 марта РФ запустила по нашей стране 171 дрон. 75 были уничтожены ПВО, 63 – локационно потеряны.

– Во время этой атаки Кропивницкий пережил самый массированный вражеский обстрел с начала войны. Раненых (по состоянию на 07:15) как минимум 10, из них четверо – дети.

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