Россия нанесла авиаудар по Краснополью на Сумщине: есть погибшие и раненые. Фото

В пятницу, 21 марта, российские оккупанты вновь нанесли авиаудар по мирным жителям Краснополья на Сумщине. В частности, захватчики сбросили несколько бомб на поселок и атаковали беспилотником мотоцикл. В результате очередного военного преступления россиян погибли и ранены мирные люди.

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Об этом сообщили в Нацполиции и в прокуратуре региона. По состоянию на 19:00 известно о трех убитых россиянами мирных жителях Краснополья; еще двое были ранены. Кроме человеческих потерь, разрушено жилье и админздания, в т.ч. Дом культуры.

Как отмечают Сумская областная и Шосткинская окружная прокуратура, сейчас проводится досудебное расследование по факту совершения россиянами военных преступлений – это первая и вторая части статьи №438 УК Украины.

Всего 21 марта оккупанты в течение часа сбросили на Краснополье по меньшей мере шесть управляемых авиационных бомб. Удар пришелся на центр поселка.

Были повреждены и уничтожены несколько административных зданий и частных домов. Среди них и указанное здание культуры.

Позже, около 16:00, оккупанты атаковали беспилотником мотоцикл, который двигался по поселку Рожковичи Шосткинского района. В результате 55-летний водитель и 44-летний пассажир получили ранения.

Прокуроры и правоохранители задокументировали последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера, 20 марта российские оккупационные войска также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краснополью. В результате вчерашней атаки погибли двое мирных жителей – жертвами стали 69-летняя женщина и мужчина, личность которого устанавливают. Обстрел также повредил жилые дома.

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