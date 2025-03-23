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Среди жертв – мужчина и его 5-летняя дочь: новые данные о последствиях атаки РФ на Киев. Фото
Вследствие российской дроновой атаки на Киев в ночь на 23 марта погибли трое мирных жителей. Среди жертв оказались мужчина и его 5-летняя дочь.
Самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Всего в течение ночи российские террористы убили в украинской столице трех мирных жителей. Еще 10 человек получили ранения.
"По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев", – сообщили в городской администрации.
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