Среди жертв – мужчина и его 5-летняя дочь: новые данные о последствиях атаки РФ на Киев. Фото

Вследствие российской дроновой атаки на Киев в ночь на 23 марта погибли трое мирных жителей. Среди жертв оказались мужчина и его 5-летняя дочь.

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Самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Всего в течение ночи российские террористы убили в украинской столице трех мирных жителей. Еще 10 человек получили ранения.

"По имеющейся информации, 3 человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев", – сообщили в городской администрации.

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