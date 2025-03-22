В субботу, 22 марта, российская армия нанесла очередной удар по Покровску в Донецкой области. В результате атаки погибли два человека.

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Об этом сообщили в прокуратуре. Обстрел произошел в 13.30, когда на улицах находились мирные жители.

В результате атаки погиб 41-летний мужчина. Еще одна пострадавшая – 66-летняя женщина – получила тяжелые ранения и скончалась во время эвакуации.

Тип вооружения, которое враг применил для атаки, устанавливается.

По факту военного преступления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Прокуроры документируют преступление, чтобы каждый виновный понес ответственность.

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и 14 пострадавших, три человека погибли.

В пятницу, 21 марта, российская оккупационная армия ударила по Днепропетровщине. В результате вражеской атаки известно о двух пострадавших, среди которых – ребенок.

21 марта россияне снова нанесли авиаудар по мирным жителям Краснополья на Сумщине. Захватчики сбросили несколько бомб на поселок и атаковали беспилотником мотоцикл. В результате очередного военного преступления россиян погибли и ранены.

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