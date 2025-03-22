Армия России атаковала Днепропетровщину: раненый ребенок. Фото

В пятницу, 21 марта, российская оккупационная армия ударила по Днепропетровщине. В результате вражеской атаки известно о двух пострадавших, среди которых – ребенок.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины. На местах ударов работают правоохранители.

"21 марта агрессоры нанесли более двух десятков ударов по Никополю и району. Били тяжелой артиллерией, дронами и делали сбросы с БпЛА. Ночью ударили из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В результате утреннего артобстрела российской армии пострадал 43-летний житель Никопольского района. Ему оказали необходимую помощь, мужчина будет лечиться дома.

Около 21 часа оккупанты ударили беспилотником по одному из поселков Межевской территориальной громады, в результате чего ранение получил 14-летний парень. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

"На местах ударов продолжаются следственные действия. Каждое военное преступление РФ будет задокументировано правоохранителями", – отметили в сообщении.

Напомним, 21 марта, россияне снова нанесли авиаудар по мирным жителям Краснополья на Сумщине. Захватчики сбросили несколько бомб на поселок и атаковали беспилотником мотоцикл. В результате очередного военного преступления россиян есть погибшие и раненные.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома. Есть погибшие и пострадавшие, у раненых ожоги, минно-взрывные травмы, контузии.

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