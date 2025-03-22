Оккупанты ударили по Запорожской области авиабомбами: некоторые села остались без света

Страна-террорист продолжает обстреливать мирные украинские населенные пункты. Вечером, 22 марта, оккупанты ударили по Запорожской области авиабомбами.

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Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что в результате атаки некоторые села в области остались без света.

"Из-за вражеских ударов по области в некоторых поселках проблемы с электроснабжением. Специалисты приступят к ликвидации последствий, как только позволит ситуация с безопасностью. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", – говорится в сообщении.

Позже власти сообщили о повторных взрывах в Запорожской области

"По меньшей мере четыре удара КАБами нанесли россияне по Запорожскому району. Из-за атаки произошел пожар. Несколько поселков остались без электричества", – говорится в сообщении.

Экстренные службы выехали на место. Предварительно люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения Харьковщины. Вечером 22 марта враг совершил обстрел села Александровка (Золочевский район).

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и 14 пострадавших, три человека погибли.

В пятницу, 21 марта, российская оккупационная армия ударила по Днепропетровщине. В результате вражеской атаки известно о двух пострадавших, среди которых – ребенок.

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