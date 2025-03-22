Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: трое раненых, за жизнь женщины борются врачи

Оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения Харьковщины. Вечером 22 марта враг совершил обстрел села Александровка (Золочевский район).

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. На данный момент известно о ранении трех гражданских. Одна из пострадавших, 50-летняя женщина, получила тяжелые множественные ранения. Врачи борются за ее жизнь.

"Не игнорируйте сигналы тревоги", – подчеркнул в своем сообщении чиновник.

В полиции рассказали, что враг атаковал гражданское население Харьковщины дронами. Всего в регионе пострадали четыре гражданских: полиция начала уголовные производства.

"В Золочевской общине в результате взрыва вражеского дрона на земле ранения получили три местных жителя - 53, 56 и 66 лет. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, одно из них находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Также правоохранители получили сообщение об обстрелах жителей Чугуевского и Богодуховского районов.

В Волчанской общине 72-летний мужчина отправился на велосипеде в город, чтобы накормить собак, но попал под атаку вражеского дрона. Несмотря на ранения, он смог самостоятельно выехать на трассу, где его подобрала неравнодушная гражданка и доставила сотрудникам полиции. Правоохранители предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Напомним, что в субботу, 22 марта, российская армия нанесла очередной удар по Покровску в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и 14 пострадавших, три человека погибли.

В пятницу, 21 марта, российская оккупационная армия ударила по Днепропетровщине. В результате вражеской атаки известно о двух пострадавших, среди которых – ребенок.

21 марта россияне снова нанесли авиаудар по мирным жителям Краснополья на Сумщине. Захватчики сбросили несколько бомб на поселок и атаковали беспилотником мотоцикл. В результате очередного военного преступления россиян погибли и ранены.

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