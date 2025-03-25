В Харькове российский беспилотник упал на детскую площадку: что известно о последствиях. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрел украинских городов. Вечером, 24 марта, россияне атаковали Харьков беспилотниками неизвестного типа.

Видео дня

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что одна из "вражеских птичек" упала на территорию детской площадки. К счастью, она была пуста.

"Харьков. Индустриальный район. Зафиксировано падение БПЛА неизвестного типа на детскую площадку. Пострадавших нет. Профильные службы проводят обследование территории", – говорится в сообщении чиновника.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России около 14 часов в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, а также школу, ранения получили 94 человека, среди которых 23 ребенка.

Кроме того, в ночь на 24 марта оккупанты нанесли удары БПЛА и КАБами по трем районам Харьковщины. В результате атаки три человека пострадали, в том числе беременная женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!