Оккупанты ударили по Покровску, пострадали трое детей: появились данные об их состоянии

Российские войска утром понедельника, 17 марта, атаковали Покровск, попав в частный дом. В результате удара пострадали трое детей.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. "Три ребенка ранены сегодня российским оружием в Покровске. Россияне обстреляли город сегодня утром, попали в частный дом, где и находились дети: девочки 15 и 8 лет и мальчик 12 лет", – говорится в сообщении.

В частности, дети получили минно-взрывные травмы, ожоги, переломы и ушибы. 15-летнюю девочку и мальчика санавиацией эвакуировали в больницу в Днепре, 8-летнюю девочку госпитализировали в медучреждение в Доброполье. Все трое получают необходимую медицинскую помощь.

Как выяснилось, эти дети еще в октябре 2024 года были эвакуированы вместе с семьей из прифронтовой деревни Песчаное к их бабушке на Полтавщину. Однако их родители решили вернуться в Покровск, несмотря на постоянную угрозу обстрелов.

"Взрослые, заставляющие своих детей сидеть под обстрелами в прифронтовых городах, вызывают ярость. Не бережете себя – так сохраните хотя бы детей! Не ждите, пока снаряд или бомба прилетит в ваш дом! Эвакуируйтесь!" – подчеркнул Филашкин.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию циничной атаки оккупантов на мирное население.

В ночь на понедельник, 17 марта, российские оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате вражеских обстрелов получили повреждения гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

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