Оккупанты атаковали Одесщину ударными дронами: есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадал человек. Фото и видео

В ночь на понедельник, 17 марта, российские оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате вражеских обстрелов получили повреждения гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

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Кроме того, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. "Враг снова атаковал мирную Одесщину ударными беспилотниками", – говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получили гражданские объекты, в частности детский сад, жилой дом, магазин и автомобиль.

Также зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. В настоящее время около 500 абонентов в пригороде Одессы остаются без электроснабжения.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар быстро был ликвидирован.

К сожалению, один человек получил ранения. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время на месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрела.

Напомним, подразделения противовоздушной обороны Украины во время российской атаки на ночь на 17 марта сбили 90 дронов, еще десятки были потеряны локационно. Вражеские целые защитники уничтожали десять областей.

В Полтавской ОВА сообщили, что из-за падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. На время без света остались более тысячи бытовых и десятки юридических потребителей.

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