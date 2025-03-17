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Оккупанты атаковали Одесщину ударными дронами: есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадал человек. Фото и видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
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Оккупанты атаковали Одесщину ударными дронами: есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадал человек. Фото и видео

В ночь на понедельник, 17 марта, российские оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате вражеских обстрелов получили повреждения гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Видео дня

Кроме того, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. "Враг снова атаковал мирную Одесщину ударными беспилотниками", – говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получили гражданские объекты, в частности детский сад, жилой дом, магазин и автомобиль.

Также зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. В настоящее время около 500 абонентов в пригороде Одессы остаются без электроснабжения.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар быстро был ликвидирован.

К сожалению, один человек получил ранения. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время на месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрела.

Оккупанты атаковали Одесщину ударными дронами: есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадал человек. Фото и видео
Оккупанты атаковали Одесщину ударными дронами: есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадал человек. Фото и видео
Оккупанты атаковали Одесщину ударными дронами: есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадал человек. Фото и видео
Оккупанты атаковали Одесщину ударными дронами: есть повреждения энергетической инфраструктуры, пострадал человек. Фото и видео

Напомним, подразделения противовоздушной обороны Украины во время российской атаки на ночь на 17 марта сбили 90 дронов, еще десятки были потеряны локационно. Вражеские целые защитники уничтожали десять областей.

В Полтавской ОВА сообщили, что из-за падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. На время без света остались более тысячи бытовых и десятки юридических потребителей.

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