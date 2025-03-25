Россия атаковала баллистикой и 'Шахедами': сбито 78 дронов, пострадали семь областей

Силы обороны в ночь на 25 марта отразили дроновую атаку на мирные города Украины, сбив 78 беспилотников разных типов. Агрессор в общем применил 140 средств воздушного нападения, в том числе баллистическую ракету.

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Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. Атака продолжалась с 18:00 минувших суток, в результате нее пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина, Киевщина, Черкасщина и Одесщина.

Известно, что враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 139 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов (пуски из российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда в Крыму).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 78 "Шахедов" и других ударных БПЛА врага на юге, севере и в центре страны.

Еще 34 российских беспилотника (имиационных) были локационно потеряны без негативных последствий.

На Запорожье из-за атаки "Шахедов" пострадали два человека, разрушен частный дом в Запорожском районе. На Полтавщине в результате дроновой атаки вспыхнул пожар на предприятии, пострадали двое работников.

В Киевской области на территории Фастовского и Бориспольского районов спасатели ликвидировали возгорания в складских помещениях, возникшие из-за падения обломков БПЛА.

Защитники неба сбили 10 российских дронов в Черкасской области: особенно громко было на Уманщине, где правоохранители изъяли обломки сбитых целей, обошлось без травмированных.

На Харьковщине 24 марта в течение часа 14 российских беспилотников ударили по гражданскому предприятию в Изюме, повлекши за собой разрушения зданий и масштабный пожар. Горели конструктивные элементы семи разрушенных построек, три автомобиля и трава за пределами предприятия.

В Сумской области было сбито 10 "Шахедов", одновременно враг нанес удар по одному из сел, расположенному неподалеку от областного центра: там горел жилой дом и сухая растительность.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 марта Силы обороны сбили над Украиной 57 ударных дронов РФ, 36 имитационных БПЛА были локационно потеряны. В результате атаки агрессора пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.

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