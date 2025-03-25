Оккупанты атаковали Херсон, пострадал 19-летний парень: появились данные о его состоянии

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Херсона постоянными обстрелами. В очередной раз путинские войска атаковали Днепровский район, вследствие которого ранение получил мирный житель.

Видео дня

У 19-летнего парня диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его информации, российские захватчики ударили по Днепровскому району беспилотником. На месте вражеской атаки работали правоохранители. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.

В областной военной администрации уточнили, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Надеждовка, Белозерка, Приднепровское, Никольское, Станислав, Кизомис, Берислав, Золотая Балка, Дудчаны, Новорайск, Змиевка, Бургунка, Громадное, Веселое, Днепровское, Качкаровка, Костырка, Львове, Николаевка, Саблуковка, Красный Маяк, Александровка, Шляховое и город Херсон.

Кроме того, россияне ударили баллистической ракетой по Херсонскому району. За сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 получили ранения. Враг бил по критической инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области. Также оккупанты повредили гаражи и частный автомобиль.

Напомним, террористические войска РФ в ночь на 25 марта атаковали Запорожскую область ударными дронами типа "Шахед". В одном из сел пострадали двое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 марта в результате дроновой атаки РФ в Запорожье погибла почти вся семья Маленко. Жертвами агрессора стали 38-летняя Ольга, 41-летний Роман и их 17-летняя дочь Ульяна-Кристина.

Ранее сообщалось, что войска России около 14 часов 24 марта нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, а также школу, ранения получили 88 человек, среди которых 17 детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!